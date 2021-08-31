【二手樓價】股市波動拖慢交投　中原十大屋苑8月呎價一覽

反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）於8月中旬破頂，惟其後連跌兩周，而且成交略為放慢。據中原地產統計，十大屋苑8月份錄得210宗成交，按月下跌36.4%，跌破300宗關口，創19個月新低。不過，十大屋苑樓價多數上升，呈「八升兩跌」格局。

以樓價升幅計，海怡半島平均實用呎價報19,100元，按月升5.6%，升幅是十大屋苑之首；麗港城排第二，平均實用呎價報15,644元，按月升4.4%；太古城排第三，平均實用呎價報21,662元，按月升3.4%。（見圖）

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑解釋說，香港股市因國內調控措施而變得波動，加上外圍經濟環境充滿挑戰，本港通關亦未有消息，令部份長綫投資者放慢入市步伐。他續說，二手樓價破頂後，普遍業主叫價相對硬淨，買家需要時間消化新價格，而樓價高位爭持，成交放慢亦屬合理現象，幸好臨近月底，股市回穩，加上多個新盤排隊登場，樓市氣氛再次回升，交投亦比月初加快，料9月二手交投穩步向上。

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