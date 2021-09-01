【房住不炒】住建部談青年人「買不起、租不好房」 下決心下力氣解決問題

中央近來聚焦民生問題，包括精神健康、共同富裕、飯圈等，現在終於輪到年青人住房的問題。日前，中國住建部副部長倪虹表示，新市民和青年人往往工作年限短，收入相對比較少，購房和付租金能力比較弱。根據有關調查顯示，現在大城市有70%的新市民和青年人是租房住。租金付得起的區位比較遠，區位比較好的租金又比較貴，成為了青年人「買不起、租不好房」的一個現實問題。

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當局曾稱，解決新市民、青年人住房問題，是各級政府的職責所在，也是提高城市競爭力和可持續發展的必然要求，要下決心下力氣解決問題。幾年來，住建部主要由三方面入手。第一，加快建立以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系，以公租房解決城鎮住房和收入雙困家庭。

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目前，城鎮戶籍的低保、低收入住房困難家庭，已經做到了應保盡保，基本上解決了這個問題。保障性租賃住房重點還是要解決人口淨流入的重點城市，主要是大中城市，特別是這些城市的新市民和青年人的住房問題。共有產權住房是由城市政府因地制宜，主要是幫助有一定經濟實力，買不起房子的居民能夠盡快改善居住條件。

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第二，建立一套較為完整的住房保障政策和管理制度。主要包括兩個方面，一是財稅、金融、土地配套政策；二是關於准入、使用、退出、運營管理機制。第三，建成規模巨大的保障性住房。由1994年國務院決定深化城鎮住房制度改革，直至2007年，全國共建設廉租房、經濟適用房等保障性住房1,000多萬套。2008年大規模實施保障性安居工程以來，全國累計開工建設各類保障性住房和棚改安置住房7,800多萬套，有2,200多萬困難群眾取得了住房補貼，相當於幫助了2億多困難群眾實現安居。

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記者：林衛