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【社交平台】Clubhouse推「空間音訊」功能 還原真實空間聲音 更易分辨誰人在發言

環球政經 17:25 2021/08/31

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以往使用語音社交平台Clubhouse難以分清何者正在發言。Clubhouse日前宣布，針對iOS版本推出更新，將提供「空間音訊」功能，令聽眾可以從方位了解何人正說話。

【新冠肺炎】南非發現「C.1.2」新變種病毒 至今已傳播南非6省 7國都已測出有病毒株 【下一頁

「空間音訊」功能將率先提供iOS用戶使用， Android版本會在之後推出，用戶若不習慣有關的效果亦可手動關閉其功能。不過，「空間音訊」功能目前僅全面支援有線或無線耳機。另外，受到藍牙的限制，當使用者透過藍牙耳機發言時無法聽到空間音訊效果。

【新奇兼職】Bless International Group Limited請切果員 時薪65元至70元 需1年經驗 【下一頁

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Clubhouse「空間音訊」功能是透過音效定位技術HRTF（頭部相關傳輸函數）定位到用戶頭部周圍的3D空間中，使身處在不同距離及方位的發言者聲音也會有所不同，試圖還原聲音在真實空間中的傳遞位置。

 

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責任編輯：羅浩濂

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