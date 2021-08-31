【職場文化】繼LinkedIn、Bumble　Nike亦宣布辦公室員工放假一周　

▲ Nike宣布本月讓美國辦公室員工休假一周，讓他們「排解壓力」。（法新社圖片）

疫情緩和下，不少員工都回到了辦公室工作，但時隔多月未免會不習慣，有見及此，Nike宣布本月讓美國辦公室員工休假一周，讓他們「排解壓力」。

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Nike行銷經理Matt Marrazzo在Linkedin上寫道：「Nike的高層希望員工花點時間去放鬆和排解壓力，請與所愛的人待在一起，不要工作」。

Nike表示，員工在經歷了艱難的一年後休息一下，能有更好的表現，希望公司向團隊展示的同理心，能對工作文化帶來正面的影響。

Nike並非第一間以心理健康為由讓員工放假的公司，今年6月份，約會應用程式Bumble讓超過700名員工放假一周；社群媒體管理平台Hootsuite讓員工在7月5日至12日期間休假；LinkedIn亦在4月給予員工一周假期；而花旗集團也早在3月舉辦「Zoom-Free Fridays」，讓全球員工在5月28日休假一天。

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責任編輯：李智美