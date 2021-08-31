【四環醫藥 460】 布局醫美市場見成效 四環醫藥半年多賺逾3倍

四環醫藥（00460）午後公布，截至6月底止中期股東應佔溢利為6.1億元（人民幣，下同），按年大增3.1倍，每股盈利6.46分，不派息。股價午後曾彈近一成，高見2.33港元，收市報2.31港元，仍升8.5%，成交額1.6億港元。

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期內，來自持續經營業務之期內溢利5.9億元，按年升2.5倍；收益19.1億元，按年增80.9%，收入增加主要由新醫美業務板塊帶動。三個細分業務中，仿製藥業務稅前溢利上升近一倍，至9.2億元；醫美產品稅前溢利更大升近7倍，至2億元；創新藥及其他藥品業務則仍錄得虧損，虧損擴大至2.7億元。

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記者：郭秀慧