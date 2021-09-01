【MIRROR狂熱】$55買Edan福袋 鏡粉形容為「不幸」福袋 網民： 同上次賣假簽名有得揮

繼早前有商家在網上交易平台(carousell)以$100 售賣姜濤簽名後，近日有網民再於社交媒體發文，指有人在網上交易平台以$55出售Edan福袋一個。當樓主收到福袋後，看見是手寫的貼紙後，感到很失望。

Edan福袋：

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樓主坦言：「一收到真是驚訝，兩份所謂的應援褔袋，（樓主寫60元一個，實際是55元一個)，包括一些手寫的貼紙。如果今天那些貼紙是印出來的話，我不會這麼生氣，真是令人跌入地獄的『不幸』福袋。」

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此貼文一出後，引來網民熱議，他們認為應改名做「伏袋」，更認同騙徒的手法真是層出不窮，有人搞笑地留言道：「與之前非親筆姜濤簽名，簡直是孖生兄弟。」、「與上次賣假姜濤簽名一樣犀利。」更有人分享類似的經歷「我也買了福袋，但我好一點，有Anson Lo兩個匙扣和一張雷射貼紙，還有其他。」、「我之前買了一模一樣的福袋也中了伏。」

有人替樓主感到不值並安慰道：「當買一個教訓」、「賣家真是很壞， 之前有人買了AK福袋，中伏情況一模一樣，所以買之前要知道，裡面有甚麼東西先購買。」、「看到真生氣，這樣騙錢都有」、「在Facebook看過類似事件真覺得很慘，以後不要亂買甚麼福袋，通常都中伏。」

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責任編輯：陳頌潔