【輝瑞疫苗】預期美國最快冬天開放 5至11歲小童接種

美國醫療監管機構授權全面使用輝瑞疫苗後，即將可能擴大接種對象。輝瑞董事會成員透露，將會向美國食品及藥物管理局（FDA）提交，5至11歲兒童接種疫苗的數據，有望最快可在今年秋天末獲准緊急使用。

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前FDA局長﹑現任輝瑞董事會成員戈特利布（Scott Gottlieb）周一（30日）受訪時表示，5至11歲兒童接種輝瑞的實驗數據應在9月出爐，估計10月時將提交至FDA審批。

戈特利布指出，按照FDA的正常審批程序，預料4至6周內會有關於緊急使用的初步報告，最快會在今年秋天末或冬天初時獲批，5至11歲兒童便可開始接種。

不過，戈特利布表明按照最理想情況下推算，才可以在冬天前讓5至11歲兒童接種，時間表隨時會有變動。若果FDA要求3至6個月的實驗數據，審批時間勢必延長。

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由於美國疫情因Delta變種（即印度變種）肆虐，確診﹑入院重症及死亡人數明顯上升，戈特利布估計FDA會更小心審批幼童使用疫苗。一旦疫情持續擴散至美國西北部，戈特利布預料審批會進一步延長。

至於5歲以下幼童的疫苗實驗數據，戈特利布指輝瑞最快要到11月才能提交，因為該年齡層的小朋友接種更少劑量的疫苗，需要更多時間收集數據。

責任編輯：吳漢培