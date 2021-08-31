  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (二) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】預期美國最快冬天開放 5至11歲小童接種

環球社會熱點 17:22 2021/08/31

分享：

美國醫療監管機構授權全面使用輝瑞疫苗後，即將可能擴大接種對象。輝瑞董事會成員透露，將會向美國食品及藥物管理局（FDA）提交，5至11歲兒童接種疫苗的數據，有望最快可在今年秋天末獲准緊急使用。

【美國疫情】俄勒岡州死亡率急升 2縣唔夠位放死者 【下一頁】

前FDA局長﹑現任輝瑞董事會成員戈特利布（Scott Gottlieb）周一（30日）受訪時表示，5至11歲兒童接種輝瑞的實驗數據應在9月出爐，估計10月時將提交至FDA審批。

戈特利布指出，按照FDA的正常審批程序，預料4至6周內會有關於緊急使用的初步報告，最快會在今年秋天末或冬天初時獲批，5至11歲兒童便可開始接種。

不過，戈特利布表明按照最理想情況下推算，才可以在冬天前讓5至11歲兒童接種，時間表隨時會有變動。若果FDA要求3至6個月的實驗數據，審批時間勢必延長。

加州老師無打針除罩朗讀播疫 全班一半學生確診 【下一頁】

由於美國疫情因Delta變種（即印度變種）肆虐，確診﹑入院重症及死亡人數明顯上升，戈特利布估計FDA會更小心審批幼童使用疫苗。一旦疫情持續擴散至美國西北部，戈特利布預料審批會進一步延長。

至於5歲以下幼童的疫苗實驗數據，戈特利布指輝瑞最快要到11月才能提交，因為該年齡層的小朋友接種更少劑量的疫苗，需要更多時間收集數據。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
2021/08/28
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
【美國疫情】10萬新冠患者住院 重返1月高峰水平
2021/08/27
【美國疫情】10萬新冠患者住院 重返1月高峰水平
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
2021/08/26
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
2021/08/26
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
2021/08/26
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費

你可能感興趣

【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
18:04 2021/08/28
【新冠疫苗】拜登擬提前打加強劑時間 與次劑隔5個月
【美國疫情】10萬新冠患者住院 重返1月高峰水平
14:08 2021/08/27
【美國疫情】10萬新冠患者住院 重返1月高峰水平
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
18:41 2021/08/26
【美國疫情】紐約州上修1.2萬死亡 女州長指科莫隱瞞
疫情 疫苗 輝瑞 美國

上一篇文章

【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難

下一篇文章

【新冠疫苗】世衛歐洲主任唱反調 「打加強劑非奢侈」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

塔利班要求歸還政府資產 一周內上繳
塔利班要求歸還政府資產 一周內上繳
女記者訪塔利班創歷史 7日後因恐懼逃亡
女記者訪塔利班創歷史 7日後因恐懼逃亡
遇難美軍母親鬧拜登同支持者 有份「殺死她兒子」
遇難美軍母親鬧拜登同支持者 有份「殺死她兒子」
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月31日 時間18:00）
【變種病毒】南非發現新變種 傳播至4大洲7國
【變種病毒】南非發現新變種 傳播至4大洲7國
美軍最後班機起飛 終結20年對阿富汗戰爭
美軍最後班機起飛 終結20年對阿富汗戰爭