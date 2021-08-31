【職場熱話】女下屬請教買股票 被同事一句說話激嬲 數月仍未和解 網民：影響到團隊就要警告佢

工作開心除了要有適當的月薪外，還要有相處得到的好同事。即使有很多的錢，每天和拖後腿、難以相處的同事說話，真的很辛苦。近日有網民於網上討論區發文，指同事十分小氣。

網民經歷：

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不少人都覺得樓主作為上司實在「唔話得」，因為沒有上司會考慮同事相處的情況。更有網民指自己的上司會直說「不合群就是不適合公司」。有人覺得兩個下屬都很無聊，上班又不是談戀愛，生氣又是為了甚麼呢。

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另一方面，網民覺得男下屬真的沒有說錯好，ETF十分穩定，好過買股票輸錢。看女下屬如此小氣，一旦輸了錢還是會生氣，根本一樣。

網民又為樓主出奇招，「你做完項目就對女的說男的幫忙做完了，然後對男的說女的幫忙做完了，圓滿解決。」、「工作直接交給他們做，做不到就炒了，方便！」

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責任編輯：張瑋婷