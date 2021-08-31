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【智取英文@iM網欄】簡單爭取合格 DSE英文四大卷略解

名人薈萃 17:43 2021/08/31

分享：

上次與大家分享 IELTS speaking 10大最新試題，今次我想同大家討論如何在DSE英文取得合格分數。每一個學生的資質不同，作為一個老師，我需要因材施教，照顧他們的需要。英文科，對於很多學生來說，都是一門困難的科目。雖然我經常向學生解釋，英文科並非大家所想像中困難，但是有些同學依然感到困難，認為只要取得合格分數便可。因此，今日我想與大家分享取得合格的方法。

  1. 閱讀卷 (Reading)

閱讀卷可以分為兩份卷，分別是A卷和B卷，A卷是必須作答，而B卷允許同學選擇B1或B2，前者較為簡單，而後者則較困難。我建議以合格為目標的同學選擇B1，因為B1卷較易取得合格分數。另外， MC question（Multiple choice)、True/False question 和 填充題 (Fill in the blank) 是比較容易，同學應該認真完成這些題目，從而取得分數。

  1. 寫作卷 (Writing)

寫作卷可以分為兩份卷，分別是A卷和B卷，A卷是必須作答，而B卷允許同學在9條問題中選擇1條問題作答，通常比較容易的題目是Social Issues, Popular Culture, Sport Communication和Workplace Communication。同學可以預先準備這些題目的詞彙，以及熟習寫作句式，例如：同義詞 (Synonym)，條件句(If - Conditional Sentence)等等。

  1. 聆聽及綜合能力評估 (Listening and Integrated Tasks)

聆聽及綜合能力卷可以分為兩份卷，分別是A卷 (listening)和B卷 (Integrated task)，A卷是必須作答，而B卷允許同學選擇B1和B2，前者較為容易，後者則較困難。A卷分為4個部分，第1及第2個部分會較容易作答，同學應認真完成這兩部分的題目，從而取得分數。至於B卷，我建議以合格為目標的同學選擇B1，因為B1卷的題目較容易取得合格分數，例如要求考生寫作Blog article, Memo以及Letter of Complaint等等，因此同學需要熟悉這些文章的格式。

  1. 說話卷 (Speaking)

說話卷可以分為兩部分，分別是A (Group Discussion)和B (Individual Response)。Group Discussion要求同學發表意見，與其他同學討論題目，以及表達是否同意其他同學的立場和意見。過程中同學切忌發言次數太多或太少，同學應該發表有質素意見，為整個討論帶來新觀點。Individual Response 的問題大多以 5W1H 為主，What， When， Where， Why， Who， How。同學可以依從這些方向，去思考論點然後回答問題。

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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