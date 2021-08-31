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美股年底前料調整　部署買美債ETF有何選擇？

股市 17:15 2021/08/31

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美股屢創新高，「美股專家」馮宏遠預料，美股年底前或會出現一次深度調整。有投資者留言提問，可否現階段部署買入美債ETF，馮宏遠推介這隻ETF。立即點擊收看／收聽詳盡分析及買賣策略。

【你可能有興趣：美股見頂未？「美股專家」馮宏遠：年底前料有深度調整

【你可能有興趣：銅價料追落後　麥莫蘭銅金公司（FCX.US）值得留意

＊＊＊

重溫《ET開市直擊》足本版：

Time code

00：00 - 港股今日焦點　內地監管仍受關注

01：17 - 美股市況速覽　標指納指再創新高

03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析

09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路

10：27 - 中央嚴管未成年人打機　縢訊 （00700） 又中箭

13：58 - 科技指數反彈又回吐　支持位在哪？

16：07 - 港股開市前市況速覽

17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）

18：48 - 美團 （03690） 業績解讀　股價前景點睇

23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示

31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919）（01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）

33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景

35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景

38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景

39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？

44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景

46：24 - 納指尚有多少水位上　ETF推介：QQQ.US

47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US

48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？

50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析

52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？

53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？

55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？

57：40 - MPF持倉比例　美股vs港股怎配置？

58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？

01：01：05 -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景

01：02：30 - 港股開市後市況速報

01：04：40- 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇市

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