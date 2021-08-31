【搜游食誌@iM網欄】鴨俐洲特色海鮮市場 體會即宰即食特鮮美食

鴨俐洲是一個好貼地又地道生活的好去處，仍然看到不少蜑家人的昔日足跡，鴨俐洲大街有捕魚，修補魚船的店鋪，好多舊日童年的「士多」，彈波子遊戲、涼茶鋪、糕點店、海味店，當然亦有年輕人的潮流Cafe，食肆，但最旺人流的地方，讀者們可有想到是那裡？海濱長廊公園，水上「的士」站，往來香港仔、索古灣？

▲ 鴨俐洲大街海邊仍保留一份70、80年代的漁港風情。

饞嘴的、愛海鮮的，一定知道每天最多人流連的地方就是鴨俐洲市政街市，地下是個滿載蜑家特色的海鮮市場，一樓熟食檔，充分反映香港的街坊海鮮美食文化，取價公道，烹調方法是最基本、最簡單的做法，完全體會什麼是不時不食，即宰即食的特鮮美食。每個海鮮檔檔主都是原水上人的蜑家一族，好些海鮮檔仍然是自己漁船出海捕漁獲，直接販售，有些直接在南丫島入貨本地優質鮮漁海產，為香港市民提供一個選購優質海鮮的好去處！它沒有荃灣楊屋道街市的喧鬧，但多了一份「街坊鄰里」的殷實，檔主們大部份都如實告知顧客，海鮮貨式的質量水準、產地，定價都明碼實價，一般下午2、3時後就心痛啦、大口降價、快速清貨。

▲ 魚檔風貌勾起童年鯉魚門海鮮檔的溫馨回憶。

週末下課後，就直奔鴨俐洲，為即將「退伍」的生日，做個痛快的預祝，在海鮮檔看得我未食已大飽眼福，5-6斤重的本地鷹倉，新鮮到鱗光閃閃，蘇鼠、瓜子、黃皮斑等，條條「鯉躍龍門」般生猛，大花蝦肥壯如前臂大小。一盤一盤大大盤幾拾元的100%咸水鮮魚，平到不買，個心就「囉囉孿」，叫人心癢得很！

▲ 熟食中心雖然小小規模，但人氣猶如鑊氣般旺盛。

為週日的「家宴」選購了一條近3斤的海花炮（東星斑同科），才$280元，真抵買！其中有位女檔主，一直都是童叟無欺的經營態度，好喜歡她那份自信，叫嚷著「我哋從來不買香港以外的魚獲，全部都是本地艇戶的海鮮，或南丫島魚排優質的本地鮮魚。」本地龍躉凈肉，$100/斤，買了3斤，分了部分，稍後即上熟食中心加工烹製，即時食用，超爽的心情。

上次去了新德記，今次試下耀記，只要材料新鮮，廚師用心控制火候，每道海鮮菜式鮮味突出，令每個食客都食得稱心滿意。油鑊費，取價HK$70—80/斤的加工費，絕無欺場，配料十足，亦不會將客人來貨做手腳，比起去旅遊旺點食海鮮，讓人心安自在。

▲ 椒鹽鮮鮑

當日自購3道材料交檔主加工烹製，看到四週各枱擺滿各式海鮮美食，那份期盼也叫我樂了半天。鮮鮑魚，8大隻盛惠$100，食椒鹽，廚師功夫算是不錯，鮑魚保持鮮嫩，肉爽腍滑，可惜是用了炸過一段時間的黃金蒜，灑滿椒鹽鮮鮑，黃金蒜的蒜香味早已流走空氣中，咬落亦不脆，使這道菜只是贏得外觀顏值，未有用心注意蒜香的處理，可惜。

▲ 菜芯本地龍躉魚塊

菜芯龍躉球算是令我為廚師換回點信心，龍躉球拉油做得剛好，這般厚肉的魚塊，能掌握剛熟，不容易，保持鮮味，魚肉嫩滑又帶點酥香，菜芯是灼過再翻炒，少了一份生炒的鑊氣，有點失望。因現場氣氛熱鬧，亦無影響用餐的愉悅心情。

▲ 油泡墨魚，鮮甜、嫩滑、柔軟，絕不肉韌，美味可口。

最後一道菜 - 油泡墨魚片，叫我一份意外的驚喜，$30/盆的墨魚，價廉物美，廚師烹調這道菜拿捏火候一流，做得恰到是處，鑊氣十足之餘，神髓是他加了適量的蝦醬，完成這道以咸鮮激活生鮮的鮮甜，就是神來之筆，蝦醬將墨魚那股特有的「香」味，完全釋放出來，無法忍口，一箸又一箸食不停，愈食愈開心，「美食」真是非常「療愈」的精神食糧。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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