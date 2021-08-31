【業績│醫藥股】中生製藥入股科興盈利急升近6倍　派季息2仙

▲ 中生製藥上半年盈利飆升近6倍

中生製藥 （01177） 公布上半年業績，歸屬於母公司持有者盈利飆升5.8倍至84.8億元（人民幣，下同），並宣布派季度息每股2港仙。連同首季的季度股息每股2港仙，上半年集團合共派息4港仙。中生製藥上半年收入為143.5億元，按年增長13.5%，而毛利則升17.7%至116億元。

中生製藥此前入股疫苗製造商科興15.03%，相關投資被列為聯營公司並以權益法入賬。集團表示，由於個別聯營公司業績亮麗，聯營公司及合營公司整體貢獻75.8億元盈利貢獻，扣除相關稅項後，實質盈利貢獻約69.1億元。

集團表示，已經從營銷體系、生產成本控制等多方面做好準備應對國家集採常態化，做法已對穩定收入和利潤增長發揮積極作用。另外，鑒於國家集採政策形勢對仿製藥的潛在影響，集團將更聚焦於創新度高、市場潛力大的產品，亦會進一步增加對創新研發設施、人員和項目的投入，預期未來上市產品中創新藥和高門檻生物藥所佔比例將明顯提升。

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