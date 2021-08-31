▲ 【互聯網監管】市監局建議修訂電子商務法 若電商平台侵權特別嚴重 可吊銷經營許可

近期頻頻出手的市監局發布《關於修改〈中華人民共和國電子商務法〉的決定（徵求意見稿）》，當中提到，電子商務平台經營者對平台內經營者實施侵犯知識產權行為未依法採取必要措施的話，如果情節特別嚴重，有關部門可以限制其開展相關網絡經營活動，直至吊銷網絡經營相關許可證。

市監局提到，今次修訂冀加強知識產權保護，規範平台經濟秩序，促進電子商務持續健康發展。

市監局建議修改第八十四條，如果電子商務平台經營者違反電子商務法第四十二條、第四十五條規定，對平台內經營者實施侵犯知識產權行為未依法採取必要措施的，由有關知識產權執法部門責令限期改正，可以處5萬元人民幣（下同）以上，50萬元以下的罰款；情節嚴重的，處50萬元以上200元以下的罰款。情節特別嚴重的，有關部門可以限制其開展相關網絡經營活動，直至吊銷網絡經營相關許可證。

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編輯：李哲毅

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