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【新股IPO】印尼極兔快遞擬來港上市 目標集資10億美元

股樓投資 17:25 2021/08/31

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消息指，來自印尼的極兔快遞(J&T Express)擬放棄赴美上市，正考慮轉至香港上市，目標集資10億美元；極兔快遞現正跟美銀、中金及摩根士丹利商討上市事宜，預計最快明年會來港上市，並計劃在香港上市後再到美國上市。

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極兔速遞此前計劃最快今年第四季赴美上市，對於現在突然傳出轉移上市地點，有消息人士指出，這或因早前中國監管機構宣布對海外上市公司進行審查。極兔快遞成立於2015年，業務覆蓋中國、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨及新加坡8個國家。由於公司有數名中國投資者，而且物流公司亦有重要業務在當地，這引起公司內部對潛在中國監管的憂慮。

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極兔速遞在今年農曆新年後展開了新一輪融資，當時計劃額度2.5億美元，近日這筆融資已經完成，資金將主要用於開拓中東和拉美等海外市場。重點是埃及、巴西和墨西哥三個人口大國和阿聯酋、沙特兩個人均收入較高的國家。

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記者：張以正

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