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【寵物貓食用】人造肉進軍寵物市場！　世界首款人造鼠肉餅乾亮相　減過敏問題

商業 18:00 2021/08/31

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海外生物技術公司Because Animals最近在寵物食品業最大貿易展之一的「SuperZoo」，首次亮相旗下新產品「人造鼠肉餅乾」（Harmless Hunt），聲稱在無菌及無屠宰情況下生產，比一般貓糧更可減少貓遇到食物過敏的問題。(圖片來源 : Because Animals官網）

人造肉商機愈見龐大，甚至有企業進軍寵物食品界，研製寵物食人造肉。海外生物技術公司Because Animals最近在寵物食品業最大貿易展之一的「SuperZoo」，首次亮相旗下新產品「人造鼠肉餅乾」（Harmless Hunt），聲稱在無菌及無屠宰情況下生產，比一般貓糧更可減少貓遇到食物過敏的問題。

綜合外電報道，人造鼠肉的製法需先從老鼠取得細胞，然後放入模仿動物子宮的食品級生物反應器中，提供各類營養，直到長成肉類。Because Animals有自己的專有培養基（Medium），能實現在不屠宰任何動物的情況下，培養幼鼠組織。

該公司又強調，提取細胞時會打溫和麻醉藥，對老鼠無害。該老鼠肉餅乾亦包括不少植物成分，如南瓜泥、亞麻籽、豆豉、味噌等，並且加入益生菌和營養酵母，加強消化及免疫力。

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事實上，儘管現在寵物貓不吃老鼠，但很多貓糧也會添加老鼠體內富含的牛磺酸，以加強貓的夜視能力。而老鼠肉亦是對貓相對好的肉類，含有大量蛋白質等有益物質，能讓貓毛顏色鮮豔，精神煥發，相對於現時貓糧主要來源，如雞肉、魚肉等，能減少食物過敏問題。該公司表示，鼠肉餅乾在無菌受控實驗室環境生產，肉本身也不含抗生素和病原體，更不會有成為過敏原的風險。另產品經過大量貓進行多次測試，確保口味得到貓的喜愛。

該公司指，現時只可於Because Animals的官網預購人造鼠肉餅乾，預計將於年底限量發售，並且在明年大規模發售。

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責任編輯：張凱琳

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