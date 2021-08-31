▲ 【KOL育成企劃】華置大搞「全民KOL」送30萬購物現金券 吸Like最多可做華置商場KOL

近年愈來愈多品牌活動邀請KOL宣傳，就連華置 （00127） 都加入育成KOL的行列，更大搞「全民KOL」獎賞計劃，邀請顧客在9月期間到The ONE、皇室堡等6大華置商場影相打卡，競逐總值30萬元的購物現金券，而「吸Like」最多的參加者更可以成為商場的KOL，出席6大商場日後舉辦的宣傳活動。

華置旗下6個商場—The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，將由9月1日起舉辦「#藝造KOL企劃」，邀請顧客化身商場 KOL，發揮藝術細胞拍下人人讚好的相片，就可以參與競逐面值1,000元、800元、600元、400元及200元的The ONE或皇室堡現金券獎賞，名額各100名。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而所有參加者均可獲贈The ONE Club或WINDSOR CLUB會員積分1,000 分。得獎結果將於10月11日在 6大商場的社交平台公布 。

參加者只需在6個商場影相打卡及追蹤打卡商場的Instagram專頁， 然後在9月起上傳相片至個人 Instagram帳戶並於帖文加上標籤「#藝造KOL企劃」及「#『相關商場Instagram名稱』」，再於9 月30日或之前，填寫活動表格https：//bit.ly/iamkol 並上載Instagram截圖（包括用戶名稱、相片、「#藝造KOL企劃 」與「#『相關商場Instagram名稱 』」Hashtag及讚好數目），即成功參加活動。

參加者的Instagram帳戶須設定狀態為公開、於 2021年6月1日前開設及擁有至少500名粉絲。若個別 KOL級別的合資格得獎者數目超過100名，將由相片 讚好數目最多者獲贈該級別的購物現金券。未能獲贈該級別購物現金券的參加者，視作下一級別的合資格得獎者。

相關文章：

【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元 恒大股份未變現虧損高達87億元

【持股解密】政經KOL冼國林再度減持國藝娛樂 不足一個月累套3.97億元

【米蘭站】KOL練美施疑似證實出任米蘭站主席 米蘭站兩日升27%