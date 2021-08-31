【理財智慧】什麼是H股及A股？

同一間公司，可同時在內地及香港雙重上市，前述提到H股是在內地註冊、到香港上市的中國企業。A股則是在內地註冊，並在上海或深圳上市的股票。現時共有135隻AH股。

在兩地上市的A股及H股的股東權益、投票權、股息等均相同，故同一家公司在不同市場買賣，理論上股價（計及滙價後）理應相同，舉例A股股價8元人民幣，H股股價應為約10港元。

事實上，A股及H股卻因為兩地的股票流通量不同、投資者取態不同，令到同一隻股票的H股及A股股價一直存在差異，出現折讓（較便宜）或溢價（較昂貴），有的甚至超過一倍。舉例招商銀行（03968）H股於2021年8月31日收報64.25港元，其A股（600036）當日收報48.96元人民幣，H股較A股溢價約8.98%。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期，本文經修改。

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編輯:黃銳