【恒大3333】恒大上半年純利升1.2倍　提六大措施、否則流動性惡化

中國恒大 （03333） 收市後公布業績。恒大上半年淨利潤按年跌28.9%至105億元（人民幣，下同），惟股東應佔溢利按年升120%至143.8億元，不派息。期內，營業額為2226.9億元，按年跌16.5%，其中，物業發展部份收入下降18.8%至2119.5億元。恒大今次中期業績罕有不設業績會。恒大全日跌0.7%，收報4.36元。

劉鑾雄夫婦上周趁恒大績前沽逾631萬股，套現2826萬元，看【下一頁】

恒大表示，期內市場流傳一些有關集團的負面報導，有關報導對集團流動性造成一定的不利影響。在房地產開發業務中，造成延遲支付供貨商和工程款情況，導致集團部分相關項目停工。目前在政府的協調支持下，集團正在積極與供應商及建築承包商洽談爭取該等項目復工。但假如有關項目未能復工，可能存在對項目減值及影響集團流動性的風險。

向供貨商等出售物業單位抵扣欠款、沽售恒大冰泉股權

為改善現階段現金流情況、應對流動性問題，恒大指，截至8月27日，集團採取了六大措施：1）向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部份欠款，總金額約251.7億元、2）出售恒騰 （00136） 11%股權、3）出售盛京銀行1.9%股份、4）出售深圳市高新投集團有限公司7.08%股權、5）出售恒大冰泉集團有限公司49%股權，總代價20億元、6 ） 出售5個地產項目股權及非核心資產，總代價92.7億元。

恒大又指，將繼續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 部分股份。同時將採取以下措施，以減輕目前所面臨的流動性問題，主要包括：1）調整項目開發時間表、2）嚴格控制成本、3）大力促進銷售及回款、 4）爭取借款續貸和展期、5）出售股權和資產（包括但不限於投資物業、酒店及其他物業）及6）引入投資者增加集團及附屬公司的股本。

假如集團未能如期執行上述措施、維持現有融資或取得必需的新增融資，其流動性問題或會進一步惡化，可能導致貸款違約及出現對集團造成重大不利影響的訴訟。

上半年恒大錄得合約銷售額為3,567.9億元，按年增長2.3%，合約銷售面 積為4,301.4萬平方米，增長11.3%。毛利率為12.9%。

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