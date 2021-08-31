【萬洲股價】萬洲國際午後股價升最多9%　商務部將啟動第二輪豬肉儲備收儲工作

▲ 萬洲午後股價升最多9% 商務部將啟動第二輪豬肉儲備收儲工作

商務部昨日公布，近期生豬價格在地位下行，豬糧比價處於有關規定的過度下跌二級預警區間，為發揮中央儲備跨周期調節作用，維護豬肉市場平穩運行，商務部將同國家發展改革委、財政部等有關部門啟動本年度第二輪中央豬肉儲備收儲工作。萬洲國際 （00288） 股價在午市中段抽升，最多升9%，報6.89元，收報6.75元，升7%，全日成交額達2.97億元。

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根據《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》，當豬糧比價連續3周處於5︰1∼6︰1時，發布二級預警。而商務部又預計，中秋及國慶節日臨近，豬肉市場需求逐步回暖，預計近期豬肉價格將企穩運行。

另一方面，萬洲國際早前曾公布有條件自願性現金要約，將按每股7.8元的現金代價，回購並註銷最多近19.17億股股份，總代價約149.52億元。公司昨日公布，合共有82.89億股份接納要約，有關要約預期在9月8日發生。

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記者：梁安琪