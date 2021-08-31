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【港元定期存款】3個月港元定存高息王3.28厘 優惠延至10月底

Hot Talk 16:50 2021/08/31

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富邦為9月的吸存戰拉開戰幔，把3個月高息王3.28厘延至10月底。

9月未開局，但港元定期存款的加息戰已提早開打，由富邦提供的3個月港元定存冠絕全城3.28厘年息，原本於今天（8月31日）屆滿，富邦發言人今早回應本報查詢指，現擬把上述優惠順延至10月底。富邦補充，3個月港元定期存款3.28厘年息是屬於Fubon GO的推廣優惠，客戶須透過富邦「網上理財」服務、又或富邦「流動理財」服務，並首次以全新資金5萬元，開立3個月港元定期存款，方可獲享特息定期存款年利率3.28厘，全期約賺息410元。而有關詳情，可於明天（9月1日）瀏覽該行的相關網頁。

各行3個月港元定存息有幾多？可按下圖了解

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專家指，由於國策的殺傷力累港股陰霾密布，即使恒指今午暫由跌轉升，但游資仍以防守為上，料個別業界力搶避險熱錢。不過，中小行暫未有一面倒加息，相反，昨天（30日）大新 （02356） 削3個月港元定存年息0.1厘至0.6厘。同樣，工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）亦降3個月港元定存年息0.1厘，新報0.7厘。

大小行憂美國收水先加息吸存【下一頁

然而，綜觀反映銀行資金成本的3個月拆息已3連升，創個半月高位，但今天仍只是0.15厘，凸顯同業不惜在牌面上蝕息搶存。而1個月拆息卻結束兩連揚，今天轉跌至0.06厘，大新高級經濟師溫嘉煒回應本報查詢料，與樓按掛鈎的拆息約在0.1厘水平上落。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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