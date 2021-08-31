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【碳中和】保利協鑫及協鑫新能源12億人幣 出售4間光伏電站公司股權

股樓投資 17:14 2021/08/31

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仍然停牌的光伏生產商保利協鑫(03800)宣布，集團及旗下的協鑫新能源(00451)間接附屬公司蘇州協鑫新能源及西安協鑫新能源，昨日向寧夏含光新能源出售神木平元、神木平西、神木縣晶登及西咸新區協鑫各自的90％股權，現金所得款項淨額預計為12.03億元人民幣，協鑫新能源擬將有關款項用於償還其債務。協鑫新能源全日收報0.35元，跌1.4%。

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保利協鑫及協鑫新能源亦獲授出上述四公司餘下10％股權之認沽期權。上述出售的四公司均經營光伏電站。保利協鑫集團及協鑫新能源集團預期出售收益淨額約2,075萬元人民幣。

協鑫新能源亦同時公布中期業績，截至6月止半年純利5,300萬元人民幣，按年升26％，不派中期息。期內收入19.18億元人民幣，跌30.7%。集團指，收入減少主要由於在2020年及2021年出售光伏電站導致。併網容量由2020年6月30日的5.5吉瓦減少至2021年6月30日的2.9吉瓦。

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撰文 : 李尚毅

保利協鑫能源（03800） 港股
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