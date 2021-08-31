【網民熱話】買六合彩不是為中獎 而是為了這個？ 網民：20元換到一晚的幻想就夠了

香港貧富懸殊十分嚴重，只靠打工是不可能買到樓，甚至保障正常生活也成問題。所以有不少人會去賭錢，又或是買六合彩，希望能一夕翻身。近日有網民於網上討論區發文，指買六合彩其實是買幻想。

網民經歷：

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帖文一出，引起不少人留言，大部分都支持樓主的說法。他們覺得「20元買一場夢哄自己開心」、「人生在世太苦了，總要點東西來當成依靠，20元換到一晚的幻想就夠了。」、「20元真的好便宜！」等。

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亦有人分享自己買十元，最厲害能中六百四十元。有其他人就說自己中四個字已經會心跳加快，樓主回應：「中四個字的機會是千分之一或是二萬分之一的機會，好厲害！」不過，有人覺得樓主中不到獎是有原因的，因為二十元實在太少了。

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責任編輯：張瑋婷