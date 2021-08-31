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【保險】香港上半年壽險新造保費升23%　內地客投保僅2億

宏觀解讀 16:32 2021/08/31

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上半年香港壽險新造保費為805億元

保監局公布上半年香港保險銷售數字，在去年的低基數影響下，今年上半年長期業務新造保單保費為805億元，按年上升22.9%，主要來自個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為670億元，按年上升10.3%。至於投資相連業務的新造保單保費則為134億元，增幅達1.9倍。

保險公司在上半年共發出約3.1萬份合資格延期年金保單，涉及22億元保費，佔個人業務總額2.7%。

中港兩地仍未恢復通關，內地客投保持續冰封，上半年內地客新造保費僅約2億元，按年大跌96.5%，佔個人業務的總額跌到0.3%。

一般保險方面，上半年毛保費及淨保費分別為221億元及334億元，按年微跌0.3%及3%，整體承保利潤由6.24億元上升27.2%至7.94億元。

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編輯：謝智聰

保險公司 保險業監管局 保險行業
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