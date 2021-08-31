【澳洲疫情】悉尼缺人手卻增ICU病床 醫院恐釀災難

澳洲新冠肺炎疫情嚴峻，感染新冠病毒而留醫的病人持續增加，為當地醫療系統帶來沉重壓力。澳洲醫學會副會長莫伊警告指，若悉尼確診人數繼續飆升，當地非新冠肺炎的輕症留院病人或需要在家中休養，避免悉尼醫療系統崩潰。

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澳洲最新過去單日錄得約1,164宗新冠肺炎確診，感染病例連續多日突破千宗，其中以悉尼疫情最為嚴重，當地醫療系統緊張。新州衛生部長哈澤德（Brad Hazzard） 表示，當局正積極培訓醫護人員，希望增加新州衛生系統人手，強調他們將有機會派至ICU工作。哈澤德堅稱，當地醫療系統尚未達到極限，目前暫不考慮設置臨時醫院或安排病人接受家居護理。

澳洲醫學會（AMA）副會長莫伊（Chris Moy）則指摘新南威爾士州政府及衛生部門，輕率以為能夠在州內增加至2,000張深切治療部（ICU）病床，但卻沒有足夠醫護人員照顧病人，當地醫院會處於「災難」狀態。

莫伊續警告，相信並非所有醫護人員都具備足夠技能照顧2,000名ICU患者，而且醫療系統已無力應付染疫患者以外的其他病人。

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新州衛生部門預料10月確診新冠的住院人數將達至高峰，莫伊認為，衛生部必須開始制定全面計劃，讓病情較輕的病人，以及出現輕微病徵的新冠患者無須住院，留在家中接受護理，例如由家庭醫生、護士或專家登門診治及定時送餐，在家中裝設血壓計或其他監察設備等，以便病情惡化時，能及時送往醫院。

莫伊續稱，雖然有部分醫院已為病人提供類似護理服務，但他認為必須在悉尼大規模實施，並由當地家庭醫生帶頭，最大程度減低其他病患感染新冠病毒風險，以及舒緩醫院人手緊張問題。

他亦指，若當地重症染疫患者激增，需要重新召回派駐疫苗接種中心的資深護士，返回醫院照顧ICU病人。

責任編輯：郭麗明