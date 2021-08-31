傳承意藝28年　Casablanca隆重推出週年慶特別系列與限定優惠

傳承意藝28年，Casablanca一直秉承「時尚、創意、功能」的設計理念，以獨有意大利藝術風格，為每個人打造歐式品味家居。適逢集團28週年慶，Casablanca隆重推出週年慶特別系列，當中經典復刻版便完美演繹品牌獨有之意式品味設計，回饋各位顧客對品牌設計美學和產品理念的認同和支持。

經典復刻版 演繹現代意藝時尚

貴為品牌最暢銷之皇牌系列，Casablanca隆重推出經典復刻版之Toscana 1200針長絨棉床品套裝 — 特別以意大利文化古城Toscana的葡萄酒、日落、紅瓦屋舍為靈感，融入文藝復興時期建築及飾畫元素，重新演繹意式品味設計；加上採用被美譽為「棉中極品」的長絨棉，擁有自然光澤感和非凡柔軟的特點，讓用家盡情沉醉意藝時尚的睡眠享受。

玩味十足 打造型格藝感睡房

品牌亦趁28週年慶推出Coca-Cola 2021全新寢具套裝，擁有最標誌性的可樂紅及潮感Coca-Cola Patches，以流行藝術Pop-Art風格打造你的型格可樂睡房！套裝特別採用彩柔紡物料之100%聚酯纖維，除了其鮮豔色彩的優點更突出Coca-Cola品牌精髓外，物料使用的高速縫紉技術，令床品更抗皺耐用，如普普藝術一樣帶來不朽時尚。

引入時尚趨勢 亞洲首家採用鐳射雕刻工藝

作為行業領導品牌，Casablanca一直追求及堅持技術提升和產品創新。率先引入未來時尚趨勢，Casablanca特別與美國棉花公司 (Cotton Incorporated)和Cotton LEADS℠ 合作，於品牌28週年慶推出亞洲首個以鐳射工藝（laser finishing）刻造獨特層次波浪圖紋之全棉天鵝絨咕臣。革新的鐳射工藝不僅可在100%親膚透氣純棉面料上，雕畫細緻圖紋和特別質感而創造獨一無二的布藝；更比傳統噴塗或打磨工藝相比下，減少水、能源、化學品和染料的使用以保護環境，同時減低對製造工廠工人的健康風險，令用家同步實踐時尚而環保的生活風格。

Casablanca 28週年慶特別系列尚有其它產品限定優惠，只限Casa Club VIP會員專享。歡迎到Casablanca eShop、各大專門店及百貨專櫃查詢優惠詳情，成為會員及選購。



推廣日期：2021年9月3日至10月3日

推廣地點：Casablanca eShop、各大專門店及百貨專櫃（全棉天鵝絨咕臣只限指定銷售點有售）

Casablanca 28週年慶特別系列—

經典復刻版 Toscana 1200針長絨棉床品套裝 （TF288）

包括智慧被袋+床笠+有邊枕袋

單人至特大

Casa Club會員及eShop member尊享優惠

$888起

（零售價$1,758 - $2,988）

Coca-Cola 2021全新寢具套裝（CK005）

包括智慧被袋+床笠+枕袋

單人至加大

Casa Club會員及eShop member尊享優惠

均一價$399

（零售價$1,099 - $1,569）

全棉天鵝絨咕臣*

50 x 50cm / 活套設計，可取出清洗

Casa Club會員及eShop member尊享優惠

$128

（零售價$428）

*產品只限Casablanca網店及以下專門店：

- 大角咀海庭道18號奧海城2期1樓112號舖

- 元朗壽富街71號元發樓地下8號舖

- 香港仔南寧街7-11號香港仔中心二期地下14號舖

​​​​​​​ - 大埔南運路9號新達廣場1樓77號舖

​​​​​​​ - 荃灣青山道398號D‧PARK 2樓2063號舖

​​​​​​​ - 將軍澳中心L1層175號舖

​​​​​​​ - 鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓357號舖



關於Casablanca卡撒天嬌

卡撒天嬌集團在1993年於香港正式成立，是一家集設計、生產、銷售於一體的家紡品牌集團，並以卡撒天嬌集團有限公司（於開曼群島註冊成立）在2012年 11月23日於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：2223）。集團總部設於香港，秉承「時尚、創意、功能」的設計理念，一直致力於健康睡眠的研究和推廣，並主營自家三大品牌Casablanca、Casa Calvin及CASA-V，以獨有意大利藝術風格，為每個人打造歐式品味家居。

了解更多集團資訊及最新動向，歡迎瀏覽：http://www.casablanca.com.hk/

顧客服務部熱線： 2687 5113



（資料由客戶提供）