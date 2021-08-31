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【理財智慧】什麼是紅籌股？

名人薈萃 16:32 2021/08/31

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AH股差價自滬港通宣布後開始熱炒，AH股為甚麼存在差價？投資者有甚麼指標可觀察AH股價差？香港的紅籌股、國企股（H股）是甚麼？

根據香港交易所的定義，紅籌股及國企股最大分別在於其註冊成立地點。紅籌股是在中國內地以外地區（例如香港）註冊成立，並由內地政府機構控制的公司。截至去年12月底，香港上市的紅籌股有128隻，總市值逾5.2萬億元。

反映紅籌表現為恒生香港中資企業指數，簡稱「紅籌指數」，成分股有25隻。恒指公司對紅籌股定義的更詳細：最少有30%股權由內地機構單位（包括國有機構、省或市政當局）持有，以及最少50%的營業收入（或盈利或資產）來自內地的公司。

國企股則是在中國內地註冊成立，並獲得中國證監會批准來港上市的公司。國企股又被稱為H股，當中的「H」字代表香港（Hong Kong），有的H股同時在上海或深圳發行A股上市。反映國企股表現有恒生中國企業指數，簡稱「國企指數」，成分股為40隻H股。

有些股票經常被混淆，例如中國移動（00941）是紅籌，而非國企股，因中移動在港註冊成立，並由中央機構控制。但騰訊控股（00700）卻不是紅籌，騰訊在開曼群島註冊成立，但沒有中央機構大股東，故不屬紅籌股。

原文刊於《iMoney智富雜誌》393期，本文經修改。

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編輯：黃銳

指數 股票 紅籌股 騰訊 中國 A股 H股

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