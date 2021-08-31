【互聯網監管】券商料內地限未成年人打機新規影響微　富瑞：或拖累騰訊盈利僅3%

▲ 券商料內地網絡遊戲新規對騰訊、網易等影響微 富瑞：或拖累騰訊盈利僅3%

內地限未成年人僅可周末及假期打機一小時。富瑞發表報告指，預期對規定對騰訊 （00700） 盈利影響約為3%，對嗶哩嗶哩 （09626） 、虎牙（美：HUYA）、鬥魚（美：DOYU）的收入影響有限，對網易 （09999） 的收入影響則很小，但市場短期會關注當局對娛樂內容的進一步監管。

內地限未成年人僅周末、假期每日玩網絡遊戲1小時，看【下一頁】

富瑞表示，騰訊去年第四季披露18歲以下的玩家約佔中國網絡遊戲流水為6%，今年第二季度度內地遊戲收入約有2.6%來自16歲以下的玩家，當中12歲以下玩家佔0.3%。該行預計，約5%的遊戲收入來自18歲以下玩家，假設遊戲收入貢獻騰訊整體盈利約60%，料對騰訊的盈利影響為約3%。

富瑞又指，一旦當局對未成年人的保護延伸至其他領域，市場憂慮娛樂行業的前景。該行指出，虎牙的未成年用戶只有少於5%，佔收入約1%，而且，虎牙嚴格實行未成年人保護規定，一旦發現違規，會將錢退還；鬥魚的19歲以下用戶佔約10%，但該等用戶大多僅在周末才上綫；嗶哩嗶哩的未成年用戶僅佔收入約1%；而網易的未成年用戶亦只佔遊戲收入的低單位數。

花旗：新政影響微 惟降遊戲行業增長預期

花旗亦發表報告指，對內地出台收緊未成年人遊戲時間政策不完全令人意外，認為政策對騰訊、網易等公司的收入影響較輕微，料僅為低單位數，因這些公司已加大力度減低未成年人接觸遊戲或遊戲時間。

不過，花旗相信，新規對行業仍然是再一次受挫，或出現另一波負面情緒，導致投資者下調游戲行業的未來增長預期。對於海外佔收入比重較多，以及有較多成人玩家遊戲組合的企業，或將能較好地應對目前境況。

相關文章：【加強監管】內地4部門強化禁止向未成年人售酒監管 潤啤照升3%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：

編輯：袁諾曦