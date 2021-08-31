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【單位有相睇】勝在500萬有找　幾分鐘行到葵興站　單位低層望馬路照入市

股樓投資 16:50 2021/08/31

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二手樓價高企，要買500萬元以下的樓盤不易，不少買家只好選購樓齡逾40年的樓盤。中原地產許偉業說， 葵涌中心低層H室，實用面積351平方呎，兩房間隔，於今年7月下旬以放盤，當時叫價525萬元，但查詢不多，及至8月中旬，業主減價至508萬元，即吸引多組客睇樓。他續說，近期有買家出價490萬元洽購，但業主講明500萬元是底價，買家只好出價498萬元，最終達成交易，實用呎價14,188元。 

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，料下手買家可節省不少裝修費，而單位位處低層，外望葵涌路及樓景。據了解，原業主於2013年以294萬元購入上述單位，持貨約8年，現帳面獲利204萬元，物業期內升值近七成。 

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資料顯示，葵涌中心位於葵興路100號，於1978年6月入伙，建有1座住宅大廈，提供160個單位，實用面積由351平方呎起，至最大353平方呎。葵涌中心最大賣點是，交通便利，鄰近港鐵葵興站。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 葵涌中心 中原地產
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