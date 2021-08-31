  • 27°C
香港時間 : 2021831日 (二) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】 史上最嚴網遊新規出台！ 花旗：料對騰訊及網易收入影響少

股樓投資 16:23 2021/08/31

分享：

中國國家新聞出版署公布遊戲新政，要求網遊企業僅可在周五、六及日、以及法定節假日，晚上8至9點向未成年人提供一小時服務。花旗發表研究報告指，內地推出的新政策，不屬完全令人意外，而騰訊控股（00700）、網易（09999）等主要遊戲公司已一直加大力度減低未成年人接觸遊戲或遊戲時間。該行相信，政策對上述兩間公司的收入影響較輕微，料少於低單位數百分比。

【吉利汽車 175】 Intel及寧德時代等注資 吉利汽車旗下極氪融資5億美元 估值達89億美元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

然而，該行認為新政策對行業而言是又一次挫折，可能對市場再發送另一波負面情緒，令投資者下調對未來遊戲行業的增長預期，相信對於海外佔收入比重較多，以及有較多成人玩家遊戲組合的企業，較能好好地應對目前的逆風環境。

同場加映﹕【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

網易－S（09999） 網易（美：NTES） 經濟 遊戲 騰訊控股（00700） 騰訊

上一篇文章

【監管風暴】房地產投資傳被監管部門調查 平保曾創52周新低

下一篇文章

【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡
【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷
【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒