【監管風暴】 史上最嚴網遊新規出台！ 花旗：料對騰訊及網易收入影響少

中國國家新聞出版署公布遊戲新政，要求網遊企業僅可在周五、六及日、以及法定節假日，晚上8至9點向未成年人提供一小時服務。花旗發表研究報告指，內地推出的新政策，不屬完全令人意外，而騰訊控股（00700）、網易（09999）等主要遊戲公司已一直加大力度減低未成年人接觸遊戲或遊戲時間。該行相信，政策對上述兩間公司的收入影響較輕微，料少於低單位數百分比。

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然而，該行認為新政策對行業而言是又一次挫折，可能對市場再發送另一波負面情緒，令投資者下調對未來遊戲行業的增長預期，相信對於海外佔收入比重較多，以及有較多成人玩家遊戲組合的企業，較能好好地應對目前的逆風環境。

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記者：郭秀慧