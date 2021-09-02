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羅兵咸永道：大灣區就業具吸引力 能融合兩地不同經驗

理財智慧 17:57 2021/09/02

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特首林鄭月娥於《2020年施政報告》中宣布推出「大灣區青年就業計劃」，以鼓勵香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學或大專院校畢業生到大灣區內地城市工作，推動大灣區經濟協同發展。有份參與的會計師事務所羅兵咸永道（PwC）因看準粵港澳大灣區的發展潛力，提供逾100個職位。羅兵咸永道稅務服務合夥人翟善琪（Emily）表示，香港年輕人可吸收兩地的工作經驗，因此對他們有一定的吸引力；她又分別在心理及實際部署層面上，提供建議予有意到大灣區發展的年輕人。

「大灣區青年就業計劃」旨在鼓勵香港年輕人到內地工作，而參與計劃的企業須在香港按照香港法例及以不低於月薪1.8萬元作聘請，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。翟善琪表示，公司明白到粵港澳大灣區作為「十四五」規劃中的重要組成部分，可帶動全國經濟效率整體提升，具備一定誘因，「其實這是鼓勵一些企業提供相關就業安排給青年人，而這些企業除在香港有業務，同時在內地也有業務，為青年提供兩地工作的實務體驗。」

看好大灣區發展前景

公司目前提供超過100個職位，除了審計、會計外，亦提供有關可持續發展、新基建和創新科技服務等創科及普通職位，這些都是目前大灣區需求較大的工種項目。翟善琪指出，大灣區內因應新基建，智慧城市，構建基礎設施及交通網絡，故渴求相關人才；而數字經濟，如金融創科，亦是另一個重要環節，「尤其是因為疫情加速推動電子商務發展以及數位化改革發展；在支持『十四五』規劃的時候，其實都提及到北京、上海以及粵港澳大灣區都支持作為國際科技創新中心，所以招聘類型也是配合發展的定位及針對不同學術背景作招聘。」

此外，公司也會按照不同的內地城市工作需求而調整，她舉例，譬如深圳的定位很清晰，都是以創科為主；如果在廣州，就會比較多醫療藥業，「其實都會因應那個行業的板塊性質，而作出人手編制。」翟善琪指，香港的年輕人都是適應力強，相信有助在內地工作，「香港年輕人接觸多元文化的機會比較多，也非常獨立。」

能融合兩地不同經驗

目前公司所招聘到的人才，當中約70%為應屆畢業生，另有約30%人具1至2年工作經驗。翟善琪認為，未來會有愈來愈多的香港年輕人到大灣區發展，因除了可拓展人脈外，也可吸收兩地的工作經驗，了解兩地文化差異並將其融合後，回港可以把更全面的工作知識應用在工作層面上。

「大灣區青年就業計劃」固然能可增加就業機會，但對香港畢業生而言，到一個相對陌生的城市工作，亦有一定難度。翟善琪則提供兩方面建議予有意到大灣區發展的年輕人。

她表示，香港年輕人首先需要對未來有清晰的規劃，「無論是企業發展潛力，公司的中長期發展目標都要有充分的了解。」其次他們又可在大學時期了解自己的優勢、多參與實習或是暑期工計劃。至於在心理層面上，她認為香港年輕人應跳出「舒適圈」，「要離開香港這個熟悉的環境，展開新生活及事業，實際上的地域差異，對畢業生的獨立性是個挑戰，但對早期的人脈建立會很有正面幫助。」

節錄自第723期《iMoney Focus》封面故事。

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責任編輯：黎淑雯
 

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