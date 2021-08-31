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【香港零售】港7月零售銷貨價值按年升2.9%　遠低於市場預期按年增10%

商業 16:35 2021/08/31

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本港7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為272億元，按年升2.9%，但遠低於市場預期按年增10%。

本港7月的零售業總銷貨價值按年升2.9%，遠低於市場預期按年增10%。政府統計處昨公布，本港7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為272億元，在７月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.5%。

【香港零售】港6月零售銷貨價值按年升5.8%　網銷佔總額8.1%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年７月與去年７月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.1%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升15.8%）；服裝（上升30.7%）；藥物及化妝品（上升0.5%）；汽車及汽車零件（上升25.0%）；燃料（上升12.8%）；傢具及固定裝置（上升0.6%）；書報、文具及禮品（上升9.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升30.5%）；以及眼鏡店（上升8.9%）。

另一方面，今年７月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌19.4%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌9.6%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌5.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌2.5%）；以及中藥（下跌2.3%）。

截至今年7月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升4.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升4.2%。

政府發言人表示，由於本地疫情維持穩定及勞工市場狀況進一步改善，零售銷售在7月繼續按年上升，雖然增長速度較上月稍為減慢。展望未來，政府在8月開始派發的電子消費券有助刺激消費意欲，會為零售業在今年餘下的時間提供支持。

【香港零售】消費券帶動商舖銷情倍增　業界料8月零售銷貨值好轉

責任編輯：蘇穎琪

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