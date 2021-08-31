【人民幣滙價】離岸隔夜拆息挾升至6厘 專家料人民幣下試6.51

▲ 月結效應挾高離岸人民幣隔夜息至6厘，但暫未見港銀爭相加定存息。

內地公布8月份PMI數據遠遜預期，主要受汛情及疫情夾擊所累，為中港股市帶來驚嚇，恒指更一度急跌逾400點。大行花旗料短期利淡人民幣，相信反映境外市場的離岸人民幣或考驗6.5104低位，但暫未改長線睇6.3的最牛預估。此外，受月結影響，離岸人民幣隔夜息挾升至直逼6厘，從昨天（8月30日）的2.45厘抽高逾3厘，今天（31日）乍現5.9厘高位。可是，暫未見港銀搶加人民幣定期存款息率。外電指，傳外管局向外摸底，人民幣擴大波幅對企業的潛在衝擊，市場關注是否有新一輪貶值，人民幣在岸價兑美元今午報6.4688，分析料，人民幣後向主要仍繫於美息及美元的變數。

專家對人民幣滙價最新預測，可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +2

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，該行的基本假設，仍維持聯儲局於9月公布，擬於12月開始縮減買債，部分原因是預計本周五（9月3日）揭盅的8月份非農就業數據，新增85萬個工作崗位，明年底加息。

黃栢寧相信，聯儲局會靈活地調整縮減買債的步伐，以保持正面風險情緒持續，中線支持風險貨幣，例如澳元、紐元、加元、英鎊及人民幣。紐元兑美元的3個月目標料為0.7。至於英鎊兌美元於6至12個月目標為1.41，加元同期目標則為1.20，澳元料為0.78，而美元兌人民幣的6到12個月預測為6.3。

1年人民幣定存息最高2.7厘【下一頁】

黃栢寧預期，今年餘下時間人民幣仍有上升壓力，主因有3，包括：（1）中美首階段貿易協議的貨幣條件繼續有效；（2）中國資本市場開放、以及股債納入國際指數，或繼續令資本流入內地，尤其是中國債市收益率相對吸引；（3）進口通脹升溫，加上出口增長，將意味可見將來，當局或允許強貨幣。

不過，黃栢寧補充，8月份中國製造業採購經理指數處於低位50，短線或利淡人民幣，人民幣離岸價可能考驗6.5104。

論及短期操作，華僑永亨經濟師李若凡指，憧憬內地或會降準冀力挺經濟、以及改善流動性，但在正式降準前，料人民幣的下行空間有限，未來兩周的上落區間約6.4至6.6，年底目標為6.42；信銀國際首席經濟師卓亮預期，人民幣於年尾報6.45；大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒預期，人民幣年內的高低區間約6.3至6.7。

相關文章：【人民幣定期存款】好意頭特色人幣定期存款 388天最高息2.6厘

【十四五規劃】陳茂波：續擴大與內地互聯互通 促人民幣國際化、內地企業國際融資

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

***

更多貼市財經資訊及分析節目，登入HKET「財經台」

重溫今早財經節目：

9：00《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點 內地監管仍受關注

01：17 - 美股市況速覽 標指納指再創新高

03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析

09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路

10：27 - 中央嚴管未成年人打機 縢訊 （00700） 又中箭

13：58 - 科技指數反彈又回吐 支持位在哪？

16：07 - 港股開市前市況速覽

17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）

18：48 - 美團 （03690） 業績解讀 股價前景點睇

23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示

31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919） 、 （01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）

33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景

35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景

38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景

39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？

44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景

46：24 - 納指尚有多少水位上 ETF推介：QQQ.US

47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US

48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？

50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析

52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？

53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？

55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？

57：40 - MPF持倉比例 美股vs港股怎配置？

58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？

01：01：05 -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景

01：02：30 - 港股開市後市況速報

01：04：40- 財經日誌提提你