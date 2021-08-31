▲ 【智能手機】IDC：新興市場強勁復甦 料全年智能手機出貨量增7.4%至13.7億部

市場研究機構IDC發表最新報告指，雖然智能手機供應鏈情況沒有顯著改善，但近數季新興市場繼續表現良好，預計今年智能手機出貨量將增長7.4%，達到13.7億部，2022年及2023年分別錄得3.4%的按年增幅 。

IDC 下調今年全球PC出貨量增長至14.2% 短期內供應鏈及物流挑戰限制廠商供應，看【下一頁】

IDC估計，今年蘋果iPhone出貨量按年增13.8%，而Android手機則按年增7.4%。IDC指出，新冠肺炎疫情嚴重打擊去年出貨量表現，而且若以今年出貨量與疫情發生前的2019年相比，增長微乎其微。IDC指出，中國、美國及西歐等地區出貨量較2019年有所下降，但印度、日本、中東和非洲等市場則錄得明顯增長，並推動整個行業逐漸復甦。

IDC稱，5G手機出貨量繼續成為今年增長的主要驅動力，原因是供應商以至銷售渠道均專注推出平均銷售價格（ASP）遠更高的5G設備。IDC估計，今年5G手機的ASP將達到634美元，與去年的632美元持平；但今年4G手機的ASP大幅將下跌至206美元，按年下降近30%。

IDC估計，今年全球5G手機出貨量達到5.7億部，當中約47.1%來自中國市場；約16%來自美國；約6.1%來自印度；約4.1%來自日本。IDC 預計，明年底5G手機佔所有智能手機出貨量約54.1%。

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編輯：李哲毅

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