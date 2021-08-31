揚海本周六開售200伙　嘉里︰市場反應熱烈　視乎銷情再加推

由嘉里建設（00683）、信置（00083）及港鐵（00066）發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第二期揚海早前接連推出兩張價單並開始收票，截至今日（31日）已收2,600票，超額認購約13倍。發展商宣布項目鐵定於本周六（9月4日）賣樓，將全數推售首兩張價單的188伙，另以招標形式推出12伙四房大單位。

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嘉里發展香港區總經理湯耀宗指，揚海首批推售的單位市值38億2,800萬元，平均呎價則為32,069元。他表示，市場對項目的反應十分正面，對銷情有信心，而2,600個認購登記中，有約3成為大手買家。他續指，將會在首輪銷售後考慮加推價單3號，加推單位有加價空間，加幅則參考新一批單位的戶型分布以及首輪銷情。

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據揚海首張銷售安排顯示，首輪銷售設大手客時段，其中A1組客需購買最少3個至最多4個單位，而A2組客人則至少需認購1個三房單位或兩個以上單位。項目將於本周四（2日）下午4時停止接受認購登記，並於周五（3日）抽籤。

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