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【職場熱話】同事食量唔多 每次叫點心就瘋狂食 網民：叫他比返自己嗰份錢

理財智慧 11:00 2021/09/01

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香港是「美食天堂」，特別是點心一定榜上有名，亦是不少打工仔午飯時間必去的餐廳之一，近日有網民於網上討論區發文，指有同事每次出去酒樓就瘋狂吃點心，詢問有沒有類似的同事很喜歡食點心。

按圖了解更多，樓主經歷：

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    +4
    +3

 

【職場熱話】女下屬請教買股票  被同事一句說話激嬲  數月仍未和解   網民：影響到團隊就要警告佢  【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，他們認為大家平均付錢，所以食相如狼似虎般，並建議道：「叫他自己付自己吃的那份錢」、「心痛就不要去，說自己是外國人不要飲茶。」

同場加映：【iM會客室】國策轉投硬科技？ 收益策略同樣提供出路

 

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責任編輯：陳頌潔

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