【餐飲業回暖】調查：香港7月餐廳平均訂單按年增一成　外賣訂單佔四成三

▲ 據智慧餐飲科技公司iCHEF公布最新點餐系統數據，顯示今年7月香港餐廳的平均店家訂單數據按年錄得一成增長。

香港餐飲業的生意逐漸回暖。據智慧餐飲科技公司iCHEF公布最新點餐系統數據，顯示今年7月香港餐廳的平均店家訂單數據按年錄得一成增長，其中外賣訂單較去年同期大增兩成，而堂食訂單亦輕微上升3%。

【香港零售】港7月零售銷貨價值 市場預期按年增10% 遠高於較6月的5.8%

iCHEF數據亦顯示，相較香港在去年一月首次出現確診個案前，餐廳外賣訂單增幅明顯。相較去年1月，本年7月的平均店家外賣訂單數目增幅超過一倍 (124%)，可見港人對外賣的需求強勁。

自去年7月至今，各月店均外賣訂單約佔三成至五成，較全面禁止餐廳堂食前只有二成五至三成的情況有大幅增長。7月的店均外賣訂單的比例為43%，反映外賣日漸成為餐廳不可或缺的重要訂單來源。

iCHEF香港區負責人李思明表示，香港餐飲業在疫情期間展現強大的韌性，不少店主推行數碼轉型並擴展外帶訂單，在疫情略為緩和後更出現增長。為配合餐飲日漸復甦的大趨勢，店主需要注意堂食和外賣訂單的整合，採用具彈性的點餐系統管理不同來源的堂食和外賣訂單。

【疫下商機】本地露營熱潮帶動凍肉商機 凍肉店有哪些招數吸客？



責任編輯：蘇穎琪