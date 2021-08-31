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【職場熱話】打工男身處高職 不屑新人請教工作 諷「又不是和他有親」

理財智慧 17:17 2021/08/31

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在社會打滾久了，就會看盡人情冷暖，做人處事都漸漸成熟起來，成為一個獨當一面的員工。近日有網民於網上討論區發文，指自己越來越有年資高的心態。

網民經歷：

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有人覺得樓主做得不對，因為年資高的人理應要教導、引導新人，樓主現在就是恃老賣老而漠視別人。不過樓主馬上回擊，「我為甚麼要教他？又不是老闆點名要我教，我又不是和他有親！」

【理財智慧】甚麼叫ETF?【下一頁

網民又覺得樓主的回擊十分對，因為新人一來就問如何工作就代表了他根本沒有自行理解過工作，「就等人餵」。而且樓主不教才能避免自討苦吃，教會他工作樓主不會有任何利益，「分分鐘自討苦吃」。當新人一做錯，就指責樓主教錯，這樣就麻煩了，不教才是對的。

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責任編輯：張瑋婷

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