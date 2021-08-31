【新股IPO】海倫司9869周二起招股 入場費10464元

內地連鎖酒館海倫司（新上市編號：09869）在周二（31日）起至周五（9月3日）招股，計劃發行約1.35億股股份，其中10%在港公開發售，招股價介乎18.82至20.72元，每手500股，一手入場費約10,464元，9月10日掛牌；中金為獨家保薦人。

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海倫司於2009年成立首家Helen's酒館。按收入計，2020年海倫司在中國酒館行業中排名第一，佔據1.1%的市場份額。截至今年3月底止，海倫司股東應佔虧損錄得7,633.2萬元，按年擴大3.6倍；撇除上市開支等，按非香港財務報告準則經調整淨利潤錄得2,968.2萬元，去年同期為虧損1,656.9萬元。

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海倫司是次集資所得，其中約70%將用於在未來三年開設新酒館及實現擴張計劃；10%用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設；5%用於進一步加強酒館的基礎能力建設；5%用於進一步強化Helen's的品牌知名度；餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正