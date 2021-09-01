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【海螺水泥】8月水泥啟動漲價 海螺水泥盈利逐步恢復

股樓投資 10:00 2021/09/01

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上半年海螺水泥（00914）少賺7%至149.7億元（人民幣，下同），收入為804.3億元，按年增長8.7%。其中，第二季實現收入459.9億元，回落9.5%，少賺18.1%至91.4億元。不過，天風證券指，海螺的龍頭地位顯著，且持續推進產業鏈擴張，以及海外布局，未來業績有望保持穩健增長。

【環保股】中央通過「打好污染防治攻堅戰」 環保板塊成下個風口？，請按【見下頁

水泥價格方面，上半年為每噸328元，按年下跌2元。期內，每噸成本和毛利分別為189元及139元，按年增加15元及減少17元，主要因上半年煤炭價格上漲，燃料成本按年上漲13.6元；上半年自產品綜合毛利率為42.7%，按年下跌4.8個百分點，主要系原材料漲價導致生產成本增加所致。
 

【延伸閱讀】恒基系：除淨派息在即  恒基系5大收息股逐個捉，請按【見下頁

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分區域來看，上半年東部、中部和南部區域市場需求較為穩定，自產品銷售金額均有不同程度的增長，但西部地區需求下滑，銷售價格下降較大，銷售金額同比減少。隨着海外項目銷售市場網絡的不斷完善，海外項目公司銷量按年上升21.2%，銷售金額增長12%。

【中國數據】8月官方非製造業PMI跌至47.5 疫後首次跌落收縮區，請按【見下頁

該行認為，隨着8月水泥啟動漲價，下半年盈利情況有望逐步修復。考慮到上半年噸毛利率有所下滑，小幅下調今後三年年盈利預測至356億元、376億元及390億元，維持「買入」評級。

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記者：林衛

建材水泥股 港股 板塊 海螺水泥（00914） 中國

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