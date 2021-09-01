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【中興通訊 763】核心競爭力不斷提升 中興通訊布局汽車電子

股樓投資 10:30 2021/09/01

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中興通訊（00763）早前發布中期業績，上半年實現營業收入530.71億元（人民幣，下同），按年增12.4%；期內多賺119.6%，至40.79億元，扣非淨利潤為21.12億元，按年升134.2%。單季計，第二季收入268.29億元，按年增長4.3%；歸母淨利潤18.97億元，增長76.1%；扣非淨利潤13.24億元，上升78.5%。天風證券指，公司的政企和消費者業務表現亮眼，運營商業務相對平穩，下半年有望進一步改善。

【內房業績】上半年業績遜預期投地價格高企 摩通料萬科短期內難復甦，請按【見下頁

期內，政企業務收入56.67億元，增長17.7%，核心產品方案得到廣泛應用。消費者業務收入123.52億元，上升66.6%，品牌、產品、渠道系列革新成效顯著。以地區計，國內收入359.55億元，增長13.2%。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

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天風證券又指，中興通訊的核心競爭力不斷提升，新業務撬動新增長點。公司運營商市場份額持續提升，上半年全球5G基站發貨量第二、核心網收入第二、光網絡於第一季運營商全球第二。

【環保股】中央通過「打好污染防治攻堅戰」 環保板塊成下個風口？，請按【見下頁

另一方面，消費者業務聚焦高端手機、家庭和融合終端等，整合從芯片模組到寬帶手機等的「大終端」生態能力。重點發力汽車電子，開放在系統產品積累的關鍵核心技術和能力，目前已與一汽、上汽等多家車企達成戰略合作，有望打開新增長空間。考慮到，政企業務、汽車電子、中興微電子等業務板塊持續重點突破，將打開更大增長空間。該行預計2021至2023年主營純利達70億元、90億元及110億元，對應2021年預測市盈率為15倍，重申「買入」評級。

【同場加映】iM會客室：國策轉投硬科技？ 收益策略同樣提供出路

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記者：林衛

電訊設備股 板塊 港股 中興通訊（00763）

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