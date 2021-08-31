【ET講股通】孫運喜：大逆轉（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股在金融股及科技股拖累下，半日跌逾300點。但臨近尾市出現大逆轉， 恒生指數現倒升190點，企在25700點水平。美團 （03690） 升半成，領大市倒升。港股走勢如何，《ET講股通》主持孫運喜你分析，立即點擊收看／收聽。

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00：00 - 港股今日市況速報及分析

01：23 - 互聯網平台股大翻身 美團 （03690） 標青

02：12 - 港股早段弱 受累內地PMI數據差＋手遊再有監管政策

06：56 - 港股後市走向 留意科技指數關鍵位

08：16 - 股票分析：新鴻基地產 （00016） 股價前景

11：20 - 股票分析：中廣核電力 （01816） 股價前景

15：35 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景

18：39 - 股票分析：完美醫療 （01830） 股價前景

21：49 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景

25：53 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景

29：18 - 港股收市速報及後市分析

31：32 - 股票推介：中國建材 （03323）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指一度跌逾400點，逼近25000關，及後大逆轉，全日收報25878點，升339點，大市總成交2,133億元。早段跌市主要受累科技股及平保 （02318） 下挫，其後互聯網平台股大翻身，美團 （03690） 升9%至249元，騰訊 （00700） 升3.3%至481.2元。

市場不乏壞消息，港股表現可謂難能可貴。首先，內地8月份PMI連跌5個月，報50.1，僅險守盛衰分界線，主要受累汛情及疫情升溫。其次，內地推出網絡遊戲史上最強監管，限制未成年人只可以在周五至日及假日打機1小時。第三，中央表明將繼續加強互聯網平台監管。

在3大利淡消息挾擊下，港股下挫半日即反彈。惟要慎防今日場外期指結算，明天升市動力或不再。

中建材技術突破 可候低吸納

港股升市成交增，突破短期下降軌，乍現轉好勢頭。恒生科指升逾3%，走勢轉強。且看恒指明天能否企穩20天綫及下降軌，若能企穩，則可望出現較大反彈，上試前浪頂阻力26900點，該水平亦為高低腳雙底頸綫所在。

個股可留意中建材 （03323） ，股價升4.3%至10.64元，突破保歷加通道頂部，且通道有擴大迹象，並營造頭肩底走勢。該股若回落至20天線，可考慮短炒一轉，目標看12元水平

【「ET講股通」問股環節，包括︰新地、中廣核電力、中遠海控、完美醫療、太平洋航運、美團︰立即觀看】

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重溫今早《ET開市直擊》－港股、美股後市分析

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00：00 - 港股今日焦點 內地監管仍受關注

01：17 - 美股市況速覽 標指納指再創新高

03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析

09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路

10：27 - 中央嚴管未成年人打機 縢訊 （00700） 又中箭

13：58 - 科技指數反彈又回吐 支持位在哪？

16：07 - 港股開市前市況速覽

17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）

18：48 - 美團 （03690） 業績解讀 股價前景點睇

23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示

31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919） 、 （01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）

33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景

35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景

38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景

39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？

44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景

46：24 - 納指尚有多少水位上 ETF推介：QQQ.US

47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US

48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？

50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析

52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？

53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？

55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？

57：40 - MPF持倉比例 美股vs港股怎配置？

58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？

01：01：05 -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景

01：02：30 - 港股開市後市況速報

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