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【ET講股通】孫運喜：大逆轉（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/08/31

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港股在金融股及科技股拖累下，半日跌逾300點。但臨近尾市出現大逆轉， 恒生指數現倒升190點，企在25700點水平。美團 （03690） 升半成，領大市倒升。港股走勢如何，《ET講股通》主持孫運喜3時45分於節目為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3047352/

【ET講股通】孫運喜：大逆轉（歡迎留言問股）

＊＊＊

重溫今日《ET開市直擊》

Time code

00：00 - 港股今日焦點　內地監管仍受關注
01：17 - 美股市況速覽　標指納指再創新高
03：12 - 美股見頂未？「美股專家」馮宏遠分析
09：23 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：27 - 中央嚴管未成年人打機　縢訊 （00700） 又中箭
13：58 - 科技指數反彈又回吐　支持位在哪？
16：07 - 港股開市前市況速覽
17：39 - ET個股推介：中石油 （00857）
18：48 - 美團 （03690） 業績解讀　股價前景點睇
23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示
31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919）（01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）
33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景
35：37 - 美股分析：蘋果（APPL.US）股價前景
38：09 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景
39：50 - 美國塞船嚴重運費走勢如何？航運股續有景？
44：23 - 美股分析：麥克莫蘭銅金公司（FCX.US）股價前景
46：24 - 納指尚有多少水位上　ETF推介：QQQ.US
47：30 - 美股有機會見頂？債券ETF怎部署？TLT.US
48：50 - 港股分析：阿里巴巴 （09988） 可部署買入嗎？
50：25 - 港股分析：信義玻璃 （00868） 股價前景分析
52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？
53：35 - 港股分析：國壽 （02628） 有機會重返16元？
55：20 - 港股分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何？
57：40 - MPF持倉比例　美股vs港股怎配置？
58：50 - 美國經濟有機會爆煲嗎？
01：01：05  -美股分析：西維斯健康（CVS.US）股價前景
01：02：30 - 港股開市後市況速報
01：04：40- 財經日誌提提你

欄名 : ET講股通

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