【內房業績】上半年業績遜預期投地價格高企 摩通料萬科短期內難復甦

萬科企業 （02202） 公布，今年上半年收入按年升14.2%至1,671億元（人民幣，下同），毛利按年跌17.7%至383.2億元，純利按年跌11.7%至110.5億元。公司期內銷售3,544億元，按年升0.6%，銷售面積2,192萬平方米，按年升5.5%，新開工面積約1748萬平方米，按年跌4.8%。公司管理層指，純利下降原因包括銷售規模增長有限，上半年收入增速與同業相比屬較低水平，同時地價佔銷售比重上升，2017年至2020年地售比已升17個百分點，業務轉型仍未體現。

摩通發表報告，指萬科上半年業績遜預期，認為明年盈利不會進一步下降，但短期內難以反彈。另外，由於公司進取加強土地儲備，未來12至18個月合約銷售或增加，但對2023年前的盈利沒有幫助。該行又預期公司分拆物管業務上市的機會短期內不大，加上公司接近三條紅綫，派息能力受限，因此對短期表現審慎。該行維持萬科「中性」評級，目標價22元。

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