【異動股】東岳半年多賺近5成 股價強勢再破頂

近期熱炒的氫能概念股東岳集團（00189）昨日（30日）收市後公布，截至今年6月底止中期業績，營業額64.7億元（人民幣，下同），按年升39.6%；純利6億元，按年升49.3%；每股盈利0.29元，不派息。東岳股價今日（31日）再破頂，高見27.3元，一度升15.9%，暫報27.15元，仍升15.3%，再創歷史新高，7月至今大升逾3倍。

瑞信發表研究報告指，東岳今年上半年純利符合預期，相當於該行及市場原預期各43%及51%，而在今年6月起PVDF（聚偏二氟乙烯，氟碳塗料的原材料之一）價格大幅上漲的背景下，市場憧憬公司主要的盈利增長應該會於今年下半年出現，因此上調其目標價，由17.5元升71.4%至30元，相當於2022年預測市盈率22倍，維持「跑贏大市」評級。該行更指，該股近一個月雖已累升45%，但估值僅相當2022年預測市盈率17倍，較鋰離子電池同業折讓66%。

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記者：郭秀慧