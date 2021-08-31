【北水基金】內地首隻外資獨資公募基金 貝萊德新基金首日開售吸金30億

▲ 全球最大資產管理、貝萊德首推北水基金，首天吸逾30億元。

首隻外資公募產品、貝萊德中國新視野混合型證券投資基金，昨天（8月30日）正式開售，首日吸資30億元（人民幣，下同），這焦點基金將聚焦新能源等5大主題。內媒指，首家外資獨資的公募基金、貝萊德，旗下首推產品，據基金合同顯示，產品分為A及C份額，自8月30日至9月10日公開募集，上限80億元。將採取雙基金經理制，代銷渠道包括建設銀行、交通銀行、平安銀行、中信證券、東方證券、華泰證券、申萬宏源證券、海通和國信證券。

內媒指其投資策略，據貝萊德中國新視野混合型的擬任基金經理唐華表示，在選股上，會從好行業、好公司、好領導，以及合理估值這四大維度，來判斷公司是否具備長期價值。在重點投資領域方面，他指出，過去中國品牌沒有辦法深入到全球的家家戶戶，但現時在流通渠道的變革，為很多內地公司提供了機會。未來5到10年，中國的品牌出海有望成為趨勢。此外，碳中和也有望成為未來30至50年間的投資主線，而新能源作為其中的重點主題，或將成為市陽持續關注的焦點。

中證監提出基金10大關鍵【下一頁】

對於未來內地經濟發展趨勢的把握，也將影響到組合的配置，貝萊德表示，目前比較看好新能源、泛消費、數字化革命、養老健康、以及產業創新升級，這5大主題所帶來的長期投資機會。

貝萊德是全球最大的資產管理公司之一，截至今年6月30日，總資產管理規模近9.5萬億美元。內地資產規模高達60萬億元，吸引海外巨無霸爭相闖華搶攻肥缺。除貝萊德外，今年外資公募布局內地明顯加速，路博邁、范達集團、聯博香港、施羅德投資等，均相繼提交了公募基金牌照申请。而富達基金則於8月初正式獲中證監核准，成為繼貝萊德基金後，第二家過關的外商獨資公募機構。

平安證券基金研究團隊執行總經理賈志認為，首隻外資基金發行充分說明內地金融市場開放取得重要進展，也為豐富内地財富管理市場提供了新的投資工具。外資基金公司對市場的理解，和内地公司存在一定差異，可能會對内地資產管理行業帶來更多鯰魚效應。

更多【北水大時代】文章

相關文章：【北水基金】北水基金一哥對後市樂觀 揸重兩大染藍新貴

【北水基金】北水湧現港股通基金 無懼市況風高浪急

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪