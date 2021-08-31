【職場熱話】發現同事人工比自己高一千多元 港男心理不平衡 網民：人工一直都是海鮮價

想看到同事的人工看似很難，但其實有心的話，總有辦法做到。近日有網民於網上討論區發文，指發現同事的工資比他高一點。

網民經歷：

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網民覺得樓主十分無聊，因為人工一直都是海鮮價，何必大驚小怪。而且月薪是樓主和公司商量過的，覺得可以接受才會上班。那麼新同事不接受，公司自然會開更高的價給他，如果樓主不滿意就不要做。

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另外其實月薪多少都反映到一個員工的價值，比同事低就是代表樓主不比他有價值。差額也只是一千多元，網民又覺得樓主太小氣。

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責任編輯：張瑋婷