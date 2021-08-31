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【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士再次運作　附增加駕駛員、人手控制車速等安全措施

商業 15:29 2021/08/31

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豐田自動駕駛巴士上周撞傷柔道運動員後，今日起已全面恢復運作。（豐田網站截圖）

由豐田開發的自動駕駛電動巴士「e-Palette」 ，上周在東京殘奧村內撞傷一名日本柔道運動員，該款電動巴士事後已全面停止使用。經過一系列調整後，包括增加車上的駕駛人員，今日起電動巴士重新投入運作。

【東京殘奧】豐田自動駕駛巴士撞傷殘奧運動員　意外發生後即時停用

受傷的運動員是日本男子柔道81公斤級運動員北園新光，意外發生後，他未能參與比賽。豐田在事故發生後， 停止使用該款電動巴士。豐田昨日指出，當時電動巴士感應到行人在橫過馬路，隨即啟動自動剎車，而車上的駕駛人員亦啟動緊急剎車。但最終巴士在完全剎停前，已撞到北園新光。

同時，事發時，路口只有兩名過路引導人員。在沒有交通燈的情況，像殘奧會般人群眾多的情況下，引導人員難以檢查多個方向的行人和車輛動向。

在自動駕駛電動巴士重新投入運作前，豐田從多方面調整運作，又新增安全功能。豐田指，駕駛人員的數量由１名增加至２名，以助留意路面情況。同時，駕駛人員可以控制巴士車速。安全功能亦有所提升，包括調高汽車、行人接近時的警告音量。

同時，十字路口的過路引導人員亦會增加，由目前6個增至20個以上，並分成2組。一組專門負責留意車輛，另一組則專門針對行人。

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責任編輯：葉泳珊

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