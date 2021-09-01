【職場熱話】新入職同事每日捱麵包 前輩揭可憐身世請食飯送暖 網民：雪中送炭

俗語「職場如戰場」，如果有同事雪中送炭，的確令人感到無比溫暖，近日有網民於網上討論區發文，指公司剛入職的新同事，每天中午獨自吃麵包，令樓主感到困惑，細問之下先知對方身世可憐，故樓主慨嘆：「大家要關心社會新鮮人，想當年我們一出社會，都是辛苦過後才可以穩定下來。」

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【職場熱話】會計大姐愛將人工「唱通街」 員工忍不住大罵她毫無道德 網民：是非當人情 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民意見不一，有些網民認為樓主是好上司、做好事，更形容樓主為宅心仁厚、很有同情心，「有能力去幫人都是舉手之勞」、「雪中送炭」、「看起來不像騙人的就幫人，家家有本難唸的經」、「幫助別人其實是最大的福報」、「樓主有能力幫忙就去幫」，棲主坦言「幫得就幫，誰人沒有做過新人，從未辛苦過？」

但有人持懷疑口吻，質疑新同事想騙錢，「吹水啦！剛剛收到政府的電子消費券，幾十元的飯盒都食不起？」、「不希望有人濫用別人的善心」、「這件事很假，明顯沒有窮過，為甚麼剛畢業就出來租房住？如果自己出來租房住又窮，自己準備午飯啦！」

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責任編輯：陳頌潔