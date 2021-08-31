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【保障兒童】Instagram強制用戶提供出生日期 聲稱確保個人化體驗

科技 15:44 2021/08/31

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近日Instagram宣佈，所有用戶日後都需要強制提供出生日期資料，否則將無法繼續使用服務。

近日Instagram宣佈，所有用戶日後都需要強制提供出生日期資料，否則將無法繼續使用服務。事實上，現時不少社交媒體都會在用戶申請帳號時，要求輸入一系列的個人資料。而Instagram自 2019年起，已要求用戶在申請帳號時，填寫個人出生日期，惟用戶可以選擇拒絕提供。不過，此選擇不復再。

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Instagram指，要求用戶提供個人出生日期資料，將有助公司提供個人化體驗，例如向他們提供更多帳號管理、私隱設置的資訊，以及禁止任何與賭博及酒精等不良信息的廣告，在他們的帳戶上出現，以免年輕人接收不良訊息。而在用戶嘗試觀看敏感或成人內容時，系統亦會要求用戶輸入出生日期。

就算用戶嘗試提供虛假的資料，Instagram也將利用人工智能來判斷用戶的年齡是否吻合。如果系統識別出其出生日期有問題，就會向用戶提供各種核實選項，以確認他們的實際年齡。 目前，人工智能系統的年齡驗證功能仍處於開發階段。

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Instagram又強調，強制用戶提供出生日期，是為了保障未成年用戶的安全，確保能夠為他們提與供與年齡對應的使用體驗。而今年3月，Instagram亦已收緊成年用戶向18歲以下用戶發送訊息的限制，並將16歲以下用戶預設為私人帳號。

責任編輯：施雯雯

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