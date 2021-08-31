【樓市熱話】供樓每月1.6萬 如何做到「愈供愈輕鬆」？ 網民：人工加得多過通脹

買樓上車後，每月定期供款便成了習慣，坊間有種說法是「供樓愈供愈輕鬆」，但是否真的？近日有網民業主在討論區發帖，指自己供樓一年多，但卻感受不到愈供愈輕鬆這回事，覺得很奇怪，惹來不少有經驗的網友回應，直指「人工唔加咪冇FEEL囉」。

據該網民透露，上車已有一年多時間，最初每月供樓1.9萬元（本金9千，還息1萬），至最近因息口平咗，每月供款降至約1.65萬元（本金1.1萬及息5,500）。不過，他表示經常聽別人說「供樓最初幾年會比較辛苦，之後會愈來愈輕鬆，因為現在上會要做按壓測試，不可超過月薪一半，所以供樓的負擔不大」，但他供樓一段日子，實際卻感覺不到「愈供愈輕鬆」，因此很奇怪。

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此帖一出，立即被不少已當業主多年的網友回應：「收入多咗或者已儲多咗錢就會輕鬆咗」、「你要加人工多過通脹」、「你只係供咗年幾，供多幾年入息高咗，供樓咪越嚟越輕鬆囉」、「過多兩年經濟回復正常你就會感受到」。

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不過，也有網友不認同，認為不一定會愈供愈輕鬆，「現實中，不會這樣美好，到達一定年齡後，人工不可能無限增加，年齡、學歷、工種限制，不見得會越供越輕鬆。不要中途忘記閣下都可能減人工，放無薪假」、「他們假設年年加人工，但事實上好多人因某原因而轉工，人工比前一份還少」、「上咗會先嚟經濟衰退，等同下海。人哋講你就信，你有冇度過算過自己買樓以後10年的實力和風險？」

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其他網友回應：

10年前供樓係1萬7, 10年之後依然供緊1萬7, 每年通脹加價加人工... 明就明，唔明既永遠唔會明

買左第一層樓，你自然會有動力去搵d增加收入嘅機會，收入增加就會覺得越供越輕鬆，當輕鬆到一個點代表係時候換大屋或者買多一間

人哋一大舊錢，先放入去，供得少，咪越供越輕鬆。你賺多十萬八萬一個月，更輕鬆

越供越輕鬆既意思係包括你升職加薪，不過供樓越供到後期，就會供本金多過利息

我買樓時單身供得好辛苦，依家有另一半一齊供好輕鬆

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記者：李兆明